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ВОЙНА В УКРАИНЕ

6 января на Донбассе ранен украинский военнослужащий – штаб ООС

По состоянию на 18.00 понедельника, 6 января, боевики на Донбассе трижды обстреливали позиции Вооруженных сил Украины, отметили в штабе операции Объединенных сил.

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Украинские позиции обстреливали из запрещенного Минскими соглашениями сооружения
Украинские позиции обстреливали из запрещенного Минскими соглашениями сооружения
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

6 января на Донбассе в результате обстрела боевиков ранение получил один военнослужащий Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня... В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – сказано в сообщении.

В штабе ООС отметили, что боевики обстреливали украинские позиции "из запрещенных Минскими договоренностями 82-мм минометов, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов".

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/759626344529984

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

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