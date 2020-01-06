В штабе ООС назвали имена погибших 5 января на Донбассе военных

5 января на Донбассе 44-летний Сергей Рацун получил несовместимые с жизнью ранения во время вражеского обстрела. 48-летний Сергей Дычек погиб в результате подрыва военного грузового автомобиля на противотанковой мине, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

5 января на Донбассе погибли украинские военные Сергей Рацун и Сергей Дычек. Об этом "5 каналу" рассказали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

44-летний Рацун получил несовместимые с жизнью ранения во время вражеского обстрела. Он был родом из города Славута Хмельницкой области.

Второй погибший – 48-летний уроженец Волочиска Хмельницкой области Дычек. Он погиб вследствие подрыва военного грузового автомобиля на противотанковой мине.

В результате взрыва был ранен еще один военный.

"Он сейчас на лечении в Харькове, в военно-медицинском центре. Его состояние стабильно тяжелое, поэтому давать какие-то прогнозы пока, думаю, не очень правильно", – заявил руководитель пресс-центра штаба ООС Виталий Саранцев.

В штабе рассказывали, что 5 января в районе Хутора Вольного Луганской области два украинских бойца подорвались в военном грузовике. Один военный погиб на месте, второй получил ранения. Также в тот же день еще один украинский военнослужащий погиб в результате обстрела.