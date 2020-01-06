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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В штабе ООС назвали имена погибших 5 января на Донбассе военных

5 января на Донбассе 44-летний Сергей Рацун получил несовместимые с жизнью ранения во время вражеского обстрела. 48-летний Сергей Дычек погиб в результате подрыва военного грузового автомобиля на противотанковой мине, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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5 января на Донбассе погибли два бойца
5 января на Донбассе погибли два бойца
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

5 января на Донбассе погибли украинские военные Сергей Рацун и Сергей Дычек. Об этом "5 каналу" рассказали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

44-летний Рацун получил несовместимые с жизнью ранения во время вражеского обстрела. Он был родом из города Славута Хмельницкой области. 

Второй погибший – 48-летний уроженец Волочиска Хмельницкой области Дычек. Он погиб вследствие подрыва военного грузового автомобиля на противотанковой мине. 

В результате взрыва был ранен еще один военный. 

"Он сейчас на лечении в Харькове, в военно-медицинском центре. Его состояние стабильно тяжелое, поэтому давать какие-то прогнозы пока, думаю, не очень правильно", – заявил руководитель пресс-центра штаба ООС Виталий Саранцев.

В штабе рассказывали, что 5 января в районе Хутора Вольного Луганской области два украинских бойца подорвались в военном грузовике. Один военный погиб на месте, второй получил ранения. Также в тот же день еще один украинский военнослужащий погиб в результате обстрела.

Теги: взрыв, Донбасс, лечение, обстрелы, военнослужащий, война на Донбассе, мина, погибшие, автомобиль, ранение
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