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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В районе Золотого украинские военные подорвались на мине. Один погиб, второй тяжело ранен

Военный журналист Юрий Бутусов заявил, что украинские военнослужащие дважды – 4-го и 5 января – подорвались на собственных минах на одном и том же опорном пункте.

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В штабе ООС считают, что украинские военные подорвались на противотанковой мине
В штабе ООС считают, что украинские военные подорвались на противотанковой мине
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Сегодня в районе населенного пункта Золотое-4 в Луганской области на мине подорвался грузовик с украинскими военными. Один боец погиб, еще один тяжело ранен. Об этом на своей странице в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

"В результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно, противотанковую мину ТМ-62) произошел подрыв грузового автомобиля ГАЗ-66 одного из подразделений Объединенных сил, который осуществлял мероприятия логистического обеспечения. В результате взрыва один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелое ранение", – говорится в сообщении.

На месте работает следственная рабочая группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия.

"Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего", – отметили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/758480571311228

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ", военный журналист Юрий Бутусов заявил, что военнослужащие подорвались на собственных минах.

Он напомнил, что 4 января был еще один случай подрыва украинских военных на взрывном устройстве. Бутусов подчеркнул, что оба инцидента произошли в одном и том же месте.

"Два подрыва на минах в одном из разведывательных батальонов на одном и том же опорном пункте. Один погибший, трое раненых. К сожалению, подрывы на своих минах", – написал он на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/3596668497040087

В штабе ООС сегодня сообщили, что 4 января во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, подорвавшись на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, где им оказали квалифицированную помощь.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предлагаемые Украиной факты и доказательства.

Теги: взрыв, военные, Юрий Бутусов, раненые, Золотое, война на Донбассе, взрывы, мина, погибшие, грузовик, операция Объединенных сил
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