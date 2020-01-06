В Донецкой области неизвестный бросил гранаты во двор, где находился мужчина и его восьмилетний сын

Неизвестному, который бросил гранаты во двор частного дома, грозит от трех до семи лет лишения свободы, рассказали в полиции Донецкой области.

Полицейские обнаружили в огороде остатки от гранаты Ф-1 и еще одну гранату, которая не взорвалась Фото: dn.npu.gov.ua

Вечером 4 января в Селидово Донецкой области во дворе частного дома произошел взрыв. Об этом 6 января проинформировала полиция области.

"В результате взрыва было повреждено оконное стекло и металлический забор. В момент происшествия дома находился 42-летний мужчина со своим восьмилетним сыном. Пострадавших нет", – рассказали в пресс-службе.

Фото: dn.npu.gov.ua

В ведомстве добавили, что полицейские обнаружили в огороде остатки от гранаты Ф-1 и еще одну гранату, которая не взорвалась.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.