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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Винницкой области мужчина подорвал на гранате двух людей – полиция

Двое мужчин получили травмы из-за взрыва гранаты в селе Садки Винницкой области, один из них позже умер, сообщили в полиции.

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Взрыв произошел в ночь на 26 декабря
Взрыв произошел в ночь на 26 декабря
Фото: npu.gov.ua

В селе Садки Винницкой области 28-летний мужчина подорвал гранатой двух своих знакомых. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

Инцидент произошел в ночь на 26 декабря.

"Хозяин дома, во дворе которого произошла трагедия, пригласил к себе в гости друзей. Во время застолья между мужчинами неоднократно возникали словесные конфликты, причины которых никто из присутствовавших не помнит. Когда гости вышли на улицу, хозяин дома вынес гранату и угрожал ее взорвать. Двое из мужчин пытались его успокоить и забрать опасный предмет у него из рук, но им не удалось – боеприпас взорвался", – говорится в сообщении.

Двое мужчин получили травмы, один из них позже умер. Кроме них, осколочное ранение ноги получил и злоумышленник, его прооперировали. Сейчас мужчина находится в медучреждении под охраной полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Теги: взрыв, Винницкая область, полиция, граната
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