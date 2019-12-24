Владельца "Волги", в которой дети нашли гранату, приговорили к пяти годам лишения свободы

Летом 2018 года в Киеве дети нашли в автомобиле "Волга" коробку, которая взорвалась. В ней находилась боевая граната РГД-5. В результате взрыва пострадали четверо несовершеннолетних. В декабре 2019 года суд отправил за решетку владельца авто.

В результате взрыва коробки из авто в 2018 году пострадали четверо детей в возрасте от пяти до 11 лет Фото: kyiv.gp.gov.ua

Святошинский районный суд Киева приговорил к пяти годам лишения свободы владельца "Волги", в которой дети нашли боевую гранату летом 2018 года, сообщила 23 декабря пресс-служба столичной прокуратуры.

Трагедия произошла 14 июня 2018 года улице Чернобыльской в Киеве.

Группа детей нашла в автомобиле коробку, которая взорвалась. В результате взрыва пострадали четверо несовершеннолетних в возрасте от пяти до 11 лет, двое из них получили тяжелые телесные повреждения. Причиной взрыва стала боевая граната РГД-5, которую в коробку положил владелец автомобиля.

"Мужчину признали виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении морального и материального ущерба в размере более 200 тыс. грн каждому.

15 июня 2018 года министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала в Ровенской области владельца "Волги". По словам министра, он установил в автомобиле "взрывчатку-ловушку". Владелец машины – военный, участник АТО.