В Авдеевке мужчина бросил гранату во двор своих знакомых, ему грозит до 15 лет тюрьмы

В результате взрыва гранаты, которую мужчина бросил во двор своих знакомых, пострадал 62-летний хозяин дома, его госпитализировали, сообщили в полиции Донецкой области.

1 января в Авдеевке Донецкой области мужчина бросил гранату во двор своих знакомых. Об этом 2 января сообщили в полиции области.

"36-летний местный житель пришел в гости к своим знакомым и прихватил с собой гранату. Хозяин дома не был рад гостю и выпроводил его из своего двора. Оскорбленный злоумышленник бросил во двор боеприпас, от разрыва которого и пострадал мужчина", – рассказали в пресс-службе.

62-летнего раненого госпитализировали, добавили в ведомстве.

Мужчина, который бросил гранату, был задержан через несколько часов в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В полиции уточнили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 15, ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.