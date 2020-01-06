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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе за сутки погибло двое украинских бойцов, еще один ранен – штаб ООС

В районе Хутора Вольного Луганской области двое украинских бойцов подорвались в военном грузовике, сообщили в штабе операции Объединенных сил. Один военный погиб на месте, второй получил ранения. Также 5 января еще один украинский военнослужащий погиб в результате обстрела.

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В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

5 января вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня, сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… 5 января в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб. Кроме того, в районе населенного пункта Хутор Вольный [Луганской области] в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно, противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв военного грузового автомобиля ГАЗ-66, который осуществлял меры по логистическому обеспечению. В результате взрыва один военнослужащий погиб на месте, еще один получил тяжелые ранения", – сказано в сообщении.

С начала нынешних суток боевики огневой активности не проявляли. "С начала суток потерь с нашей стороны нет", – добавили в штабе ООС.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/759187234573895

Военный журналист Юрий Бутусов заявил, что украинские военнослужащие дважды – 4-го и 5 января – подорвались на собственных минах на одном и том же опорном пункте около населенного пункта Золотое-4 в Луганской области.

Как рассказала "Є" координатор центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Наталья Дзекар, погибший в результате подрыва на мине 5 января – житель Хмельницкой области, 48-летний Сергей Дичек. Он служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне. У бойца осталась жена, которая живет с двумя сыновьями в селе Богдановка Волочисского района.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предлагаемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Украина, Донбасс, боевики, раненые, прекращение огня, обстрелы, война в Украине, военнослужащий, война на Донбассе, взрывы, мина, погибшие, автомобиль, население, операция Объединенных сил
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