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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ОБСЕ предоставляет недостоверную информацию о нарушениях Украиной Минских договоренностей по отводу вооружений – СЦКК

Украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе информирует, что размещение зенитных ракетных комплексов 9К33 "Оса" не подпадает под действие Минских соглашений по отводу вооружений.

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СЦКК: Освещение подобной информации противоречит принципам нейтральности и беспристрастности, которыми руководствуются в ОБСЕ
СЦКК: Освещение подобной информации противоречит принципам нейтральности и беспристрастности, которыми руководствуются в ОБСЕ
Фото: ЕРА

В отчетах специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе предоставляется недостоверная информация о нарушениях Украиной Минских договоренностей по отводу вооружений. Об этом говорится в сообщении украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК), опубликованном 7 января на странице штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"В ежедневных отчетах от 4-го и 6 января 2020 года команда СММ ОБСЕ продолжает предоставлять недостоверную информацию о нарушениях украинской стороной Минских договоренностей по отводу вооружений, а именно: зенитных ракетных комплексов 9К33 "Оса". Украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон информирует, что размещение указанной военной техники не подпадает под действие Минских соглашений по отводу вооружения", – сказано в сообщении.

В СЦКК отметили, что, согласно Минским договоренностям, "отводу подлежат танки, артиллерия, РСЗО, тактические ракеты".

"Об отводе зенитных ракетных комплексов в договоренностях речь не идет. Освещение подобной информации противоречит принципам нейтральности и беспристрастности, которыми руководствуются представители СММ ОБСЕ при предоставлении чувствительной информации оборонного характера", – добавили в украинской стороне СЦКК.

В отчете СММ ОБСЕ от 6 января указано, что зенитный ракетный комплекс 9К33 "Оса" был обнаружен "за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения" на подконтрольных правительству Украины территориях в Донецкой области.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/760291347796817

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предлагаемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня, обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", расширить мандат СММ ОБСЕ с возможностью осуществлять мониторинг круглосуточно.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Украина, ОБСЕ, Донбасс, Минские соглашения, война в Украине, отвод вооружений, война на Донбассе
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