Бывший заложник Пантюшенко: Охранник в Донецком СИЗО шепнул мне: "Я жду, когда вы сюда придете и уйдет "русский мир"

Бывший заложник боевиков "ДНР", военнослужащий Богдан Пантюшенко рассказал, что в оккупированном Донецке ему выносили приговор на основании телевизионного выступления главного редактора "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова в телепередаче, посвященной бою на Путиловском мосту.

Освобожденный в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО украинский военнослужащий Богдан Пантюшенко в интервью изданию "Факты" рассказал, что боевики "ДНР" предлагали ему остаться и воевать на их стороне.

"Предлагали большую зарплату и квартиру в Донецке, если я пойду воевать против своей страны, обещали перевезти сюда мою жену. "Ты подумай, может, это самое серьезное решение в твоей жизни", – заявил мне какой-то их "сотрудник" еще в подвале СБУ [здание бывшего главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой области] и… не пришел за ответом. Вероятно, заранее знал, что может услышать. На такие предложения откликались только местные, которые собирались остаться на Донбассе после обмена", – отметил Пантюшенко.

По его словам, на третьем году оккупации в "армию ДНР" шли служить исключительно те, кто не мог найти себе другого применения.

"Люди так разочаровались, что уже в 2018 году один охранник в Донецком СИЗО шепнул мне: "Я пришел сюда работать, потому что больше устроиться нигде не смог. Я уже жду, пацаны, когда вы сюда придете и отсюда уйдет "русский мир", – рассказал бывший заложник.

Он также рассказал, что во время суда над ним осенью 2019 года "прокурор" просил для него два пожизненных заключения и плюс еще 15 лет.

"Два тома своего "уголовного дела" я, конечно, читать не стал. Там все было написано с моих слов. А в качестве доказательств приведено выступление главного редактора "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова в телепередаче, посвященной бою на Путиловском мосту. Журналист, в свою очередь, излагал то, что почерпнул из воспоминаний очевидцев", – подчеркнул Пантюшенко.

Командир танка 1-й отдельной танковой бригады с позывным Броня Пантюшенко удерживался боевиками с 18 января 2015 года. Его захватили во время операции у села Спартак в районе донецкого аэропорта.

Пантюшенко в "ДНР" осудили по статьям "прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", "насильственный захват власти" и "диверсия". В "генпрокуратуре" утверждали, что он подорвал мост на автодороге Донецк – Авдеевка, "чем разрушил важный объект транспортной инфраструктуры".

29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Среди них был Пантюшенко.