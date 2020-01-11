Коллаборанты и изменники. "Слідство.Інфо" озвучило фамилии еще семи человек, переданных в ОРДЛО в рамках декабрьского обмена

10 января агентство "Слідство.Інфо" опубликовало список еще семи человек, которых Украина передала боевикам ОРДЛО 29 декабря 2019 года в ходе обмена на удерживаемых там украинцев.
"Речь пойдет о коллаборантах (лицах, сотрудничавших с оккупационными властями) и государственных изменниках", – сказано в материале.
По данным агентства, в ОРДЛО передали таких людей:
В "Слідство.Інфо" отметили, что в свои пофамильные списки не включили среднестатистических боевиков "ЛДНР". В целом агентство озвучило 66 фамилий.
29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека, сообщала представительница Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.
Официально Украина не публиковала список лиц, переданных в ОРДЛО в ходе обмена.
6 января 2020 года "Слідство.Інфо" опубликовало первый список из 44 человек. В этом перечне было 27 граждан Украины, 14 граждан РФ, два гражданина Беларуси и один гражданин Бразилии, которые прямо или опосредованно связаны с российской агрессией против Украины.
8 января агентство озвучило фамилии еще 15 человек. Речь идет "о тех, кто обвинялся или был осужден за жестокие бытовые убийства, грабежи или кражи".