Коллаборанты и изменники. "Слідство.Інфо" озвучило фамилии еще семи человек, переданных в ОРДЛО в рамках декабрьского обмена

В "Слідство.Інфо" отметили, что в свои пофамильные списки тех, кого передали в ОРДЛО в ходе декабрьского обмена, не включили среднестатистических боевиков "ЛДНР". В целом агентство озвучило 66 фамилий.

10 января агентство "Слідство.Інфо" опубликовало список еще семи человек, которых Украина передала боевикам ОРДЛО 29 декабря 2019 года в ходе обмена на удерживаемых там украинцев.

"Речь пойдет о коллаборантах (лицах, сотрудничавших с оккупационными властями) и государственных изменниках", – сказано в материале.

По данным агентства, в ОРДЛО передали таких людей:

Валентин Масюков – подполковник Нацгвардии, осужден в 2018 году к 13 годам за государственную измену. По данным следствия, он передавал ФСБ информацию о расположении Вооруженных сил Украины, оперативной обстановке в зоне АТО, делился секретными данными о контрразведчиках Службы безопасности Украины; Константин Чернышев – капитан полиции, СБУ задержала его в 2018 году за передачу российским военным информации об участниках АТО. Осужден за госизмену, приговор суда полностью не опубликован; Юрий Пшеничный – экс-сотрудник Министерства внутренних дел Украины, в 2014 году присоединился к боевикам "ДНР". Задержан украинскими военнослужащими в конце 2018 года, приговорен к восьми годам тюрьмы; Дарья Мастикашева – в декабре 2019 года осуждена за госизмену, ее приговорили к двум годам тюрьмы и отпустили в зале суда. Работала на спецслужбы РФ, занималась вербовкой; Николай Бутрименко – по данным следствия, предоставил боевикам на Донбассе информацию о расположении украинских военных, после чего их прицельно расстреляли. 10 человек погибло, пять бойцов попали в плен; Александр Жигала – агент ФСБ, имел доступ к гостайне. Его задержали, но так и не приговорили; Виктор Колоянов – называл себя "народным мэром" Бердянска Запорожской области, собирался, по данным следствия, захватить власть в городе, получил оружие из РФ. В 2016 году его приговорили к 12 годам тюрьмы.

В "Слідство.Інфо" отметили, что в свои пофамильные списки не включили среднестатистических боевиков "ЛДНР". В целом агентство озвучило 66 фамилий.

29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека, сообщала представительница Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.

Официально Украина не публиковала список лиц, переданных в ОРДЛО в ходе обмена.

6 января 2020 года "Слідство.Інфо" опубликовало первый список из 44 человек. В этом перечне было 27 граждан Украины, 14 граждан РФ, два гражданина Беларуси и один гражданин Бразилии, которые прямо или опосредованно связаны с российской агрессией против Украины.

8 января агентство озвучило фамилии еще 15 человек. Речь идет "о тех, кто обвинялся или был осужден за жестокие бытовые убийства, грабежи или кражи".