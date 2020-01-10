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У 26 освобожденных во время обмена на Донбассе украинцев нет паспортов – Минветеранов

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сотрудничает с Госмиграционной службой, чтобы люди, которые были освобождены в ходе обмена удерживаемыми лицами на Донбассе, получили паспорта, рассказал глава управления министерства Сергей Мокренюк. Также ведомство ищет для них работу.

Обмен на Донбассе прошел 29 декабря
Обмен на Донбассе прошел 29 декабря
Фото: EPA

У 26 украинцев, освобожденных из заложников боевиков "ДНР" и "ЛНР", нет паспортов. Об этом в комментарии УНН 9 января сказал начальник управления украинского Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Сергей Мокренюк.

"Сейчас паспортов нет у 26 человек. В принципе нет. Нет паспорта – значит они не могут открыть счет в банке, не могут получить справку, что они внутренне перемещенные лица, не могут обратиться к нашему министерству, чтобы мы могли рассмотреть вопрос о предоставлении материальной помощ... Мы с Государственной миграционной службой сотрудничаем, они сейчас по каждому описывают, что именно надо предоставить, а мы пытаемся собрать вместе, чтобы обеспечить их паспортами", – сказал чиновник.

Он также отметил, что министерство ищет жилье и работу для освобожденных украинцев.

"Общаемся с облгосадминистрациями, чтобы помогли конкретному человеку найти работу и жилье. Очень важно, чтобы было комплексно – жилье и работа. Если нет одного, очень трудно иметь другое", – заявил Мокренюк.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" проходил 29 декабря 2019 года в Донецкой области. По данным СБУ, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев, в том числе – 12 военнослужащих. Украина передала на временно оккупированные территории 124 человека.

Теги: Луганская область, Донецкая область, паспорт, война в Украине, Сергей Мокренюк, Министерство по делам ветеранов, обмен удерживаемыми лицами
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