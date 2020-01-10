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Военных, освобожденных из плена боевиков на Донбассе, перевели из госпиталя в санаторий в Пуще-Водице

С освобожденными из плена боевиков на Донбассе украинскими военнослужащими должны работать военные службы, отметил начальник управления украинского Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Сергей Мокренюк.

Украинских военных освободили 29 декабря
Украинских военных освободили 29 декабря
Фото: EPA

Освобожденных из плена боевиков на Донбассе украинских военнослужащих перевели из военного госпиталя в санаторий в Пуще-Водице. Об этом агентству УНН 9 января рассказал начальник управления украинского Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Сергей Мокренюк.

"Они уже все в санатории в Пуще-Водице. Их всех перевели из военного госпиталя, но меры еще проводятся. Есть определенный протокол, в каком порядке действия происходят, кто с ними работает, ведь это военные", – сказал он.

Мокренюк отметил, что военные службы должны работать с освобожденными военнослужащими отдельно.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" проходил 29 декабря 2019 года в Донецкой области. По данным СБУ, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев, в том числе – 12 военнослужащих. Украина передала на временно оккупированные территории 124 человека.

Теги: Украина, Луганская область, Донецкая область, война в Украине, военнослужащий, Сергей Мокренюк, Министерство по делам ветеранов, обмен удерживаемыми лицами
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