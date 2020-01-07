Клуб читателей
ГОРДОН
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Слідство.Інфо" опубликовало фамилии 44 человек, которых передали в ОРДЛО во время обмена

В первом списке "Слідства.Інфо" из 44 человек, которых передали в ОРДЛО в рамках обмена, 27 граждан Украины, 14 граждан РФ, два гражданина Беларуси и один бразилец. Фамилии остальных пообещали обнародовать позже.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В ОРДЛО, по данным Лутковской, передали 124 человека
В ОРДЛО, по данным Лутковской, передали 124 человека
Фото: ЕРА

6 января "Слідство.Інфо" опубликовало список из 44 человек, которых Украина передала боевикам ОРДЛО 29 декабря 2019 года в ходе обмена на удерживаемых там украинцев.

В этом перечне 27 граждан Украины, 14 граждан РФ, два гражданина Беларуси и один гражданин Бразилии.

Граждане Украины:

1. Эдуард Бондаренко, фигурант дела об убийстве украинского контрразведчика, полковника Александра Хараберюша;

2. Сергей Пастухов, фигурант дела об убийстве Хараберюша;

3. Аббасов Рустам Нуридин Оглы, по данным следствия, готовит теракт в Мариуполе;

4. Сергей Петриков, по данным следствия, готовил теракт в Мариуполе;

5. Марина Ковтун, фигурант дела о взрыве в харьковском пабе "Стена";

6. Вячеслав Чумак, фигурант дела о терактах на железной дороге возле Харькова;

7. Владимир Дворников, обвиняемый по делу о взрыве на шествии в Харькове;

8. Сергей Башлыков, обвиняемый по делу о взрыве на шествии в Харькове;

9. Виктор Тетюцкий, обвиняемый по делу о взрыве на шествии в Харькове;

10. Игорь Джадан, обвиняемый в сепаратизме и причастности к терроризму, участник антимайдана в Харькове;

11. Вячеслав Евтухов, дело о "харьковских партизанах";

12. Сергей Веселов, дело о "харьковских партизанах";

13. Дмитрий Волошко, дело о "харьковских партизанах";

14. Константин Калашников, фигурант дела о взрыве моста на железной дороге в Одесской области;

15. Владислав Долгошея, фигурант дела о взрывах на железной дороге в Одесской и Николаевской областях;

16. Руслан Долгошея, фигурант дела о взрывах на железной дороге в Одесской и Николаевской областях;

17. Николай Казанский, фигурант дела о взрывах на железной дороге в Одесской и Николаевской областях;

18. Олег Мазур, фигурант дела о взрывах на железной дороге в Одесской и Николаевской областях;

19. Николая Селятенко, фигурант дела о взрывах на железной дороге в Одесской и Николаевской областях;

20. Николай Дубина, фигурант дела о взрыве на железной дороге в Запорожской области;

21. Катерина Фотьева, фигурант дела о терактах в Одессе;

22. Александр Шевцов, фигурант дела о терактах в Одессе;

23. Игорь Удовенко, фигурант дела о терактах в Одессе;

24. Евгений Подмазко, фигурант дела о терактах в Одессе;

25. Владимир Грубник, фигурант дела о взрыве возле одесского Управления СБУ;

26. Мирослав Мельник, фигурант дела о взрыве автомобиля в центре Одессы;

27. Николай Рубан, фигурант дела о взрыве на блокпосту украинских военных.

Граждане России:

28. Валерий Гратов, полковник, боевик;

29. Лариса Чубарова, известная как террористка Тереза;

30. Александр Дакар, в 2017 году пытался убить добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева;

31. Руслан Гаджиев, боевик;

32.. Олег Даронин, боевик;

33. Владислав Макаров, фигурант дела о шпионаже;

34. Шамиль Мулиев, боевик;

35. Сергей Петров, боевик;

36. Мурат Джимиев, фигурант дела о попытке теракта возле Верховной Рады в 2017 году;

37. Василий Кусакин, боевик;

38. Николай Покусаев, боевик;

39. Евгений Шаталов, боевик;

40. Максим Сливко, фигурант дела о попытке теракта в Киеве в 2015 году;

41. Анатолий Бусыгин, фигурант дела об убийстве в Мариуполе.

Граждане Беларуси:

42. Дмитрий Новиков, боевик;

43. Олег Ткачук, участник событий 2 мая 2014 года в Одессе.

Гражданин Бразилии:

44. Рафаэль Лусварги, боевик.

"Слідство.Інфо" отмечает, что это первая часть полного списка переданных в ОРДЛО людей.

"Кроме боевиков и предателей, мы обнаружили в этом перечне немало лиц с чисто уголовными преступлениями, которые произошли за пределами зоны боевых действий и не имеют отношения к войне. Информацию о них мы обнародуем в следующей публикации", – сказано в сообщении.

29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека, сообщала представительница Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.

Теги: теракт, взрыв, Антимайдан, шпионаж, Мариуполь, террористы, Валерий Гратов, Рафаэль Лусварги, Олег Ткачук, обмен удерживаемыми лицами, Руслан Гаджиев, Сергей Башлыков, Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий, Марина Ковтун, Дмитрий Новиков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Леди Гага: Меня неоднократно насиловали в 19-летнем возрасте
Леди Гага: Меня неоднократно насиловали в 19-летнем возрасте
  Yummy. Вышел новый клип Бибера. Видео
  Yummy. Вышел новый клип Бибера. Видео
Полякова сняла на видео танец младшей дочери
Полякова сняла на видео танец младшей дочери
Monatik поделился снимками сыновей на пляже
Monatik поделился снимками сыновей на пляже
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS