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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Асеев: Моей первоочередной задачей будет освобождение тех, кто все еще остается в плену

Журналист Станислав Асеев, который больше двух лет удерживался боевиками в оккупированном Донецке, рассказал, что там еще остается много пленных украинцев.

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Асеев (справа) пока намерен подлечиться
Асеев (справа) пока намерен подлечиться
Фото: Єгор Фірсов / Facebook

Освобожденный в результате обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО донецкий журналист Станислав Асеев заявил о намерении заняться освобождением тех, кто все еще остается в заключении на оккупированных территориях. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Хочу поблагодарить всех, кто все эти годы поддерживал меня – от коллег из СМИ до обычных людей, с которыми мы даже не были лично знакомы. Информация о том, что обо мне не забыли, доходила до меня даже в "Изоляции" (здание бывшего завода в Донецке, где удерживали журналиста. – "ГОРДОН"), как бы "МГБ" ни пыталось убедить всех нас в обратном. Поэтому я знал, что есть круг людей, на которых я всегда могу положиться", – отметил Асеев.

Он сказал, что пока будет заниматься здоровьем, потому что "есть ряд проблем".

"В ближайшем же будущем первоочередной задачей будет освобождение тех, кто все еще остается в плену (уже занимаемся этим – парни, о вас никто не забыл и забыть не дадим): к сожалению, наших людей там еще много, да и сама тема обмена очень скользкая. Но это – на будущее, а пока еще раз огромная благодарность всем, кто верил, что я окажусь на свободе – признаюсь, часто были моменты, когда в это не верил даже я сам", – добавил журналист.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2222980068008195&id=100008886700403

Об исчезновении Асеева в оккупированном Донецке стало известно 7 июня 2017 года. В конце июля того же года боевики "ДНР" подтвердили, что "арестовали" журналиста и открыли против него "уголовное дело" за шпионаж.

17 августа 2018 года в эфир канала "Россия 24" вышла программа, в которой Асеев признается в работе на Главное управление разведки Министерства обороны Украины с позывным Норман. Он заявил, что был в составе батальона "Донбасс", добровольно пошел на сотрудничество с разведкой, а одной из целей якобы был сбор материалов для будущего романа.

22 октября 2019 года появилась информация, что "суд" в ОРДЛО "приговорил" Асеева к 15 годам колонии строгого режима. Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с "приговором" украинскому журналисту.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" проходил 29 декабря в Донецкой области. По данным СБУ, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев, среди которых и АсеевУкраина выдала 124 человека.

Теги: Донбасс, боевики, Изоляция, пленные, ДНР, война на Донбассе, Станислав Асеев, обмен удерживаемыми лицами
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