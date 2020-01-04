Асеев рассказал, что дал интервью "России 24" из-за угроз со стороны боевиков

По словам журналиста Станислава Асеева, освобожденного из плена боевиков на Донбассе, террористы угрожали расправиться с его близкими, если он не даст интервью российскому пропагандистскому каналу "Россия 24".

Журналист Станислав Асеев, который 29 декабря был освобожден из плена боевиков на Донбассе, в интервью ТСН 2 января рассказал, что согласился дать интервью пропагандистскому каналу "Россия 24" из-за угроз боевиков.

Журналист рассказал, что террористы угрожали расправиться с его близкими.

Тему пыток со стороны террористов Асеев попросил не затрагивать.

"Еще предстоит убедить людей и на этой территории, что такое вообще возможно в центре Донецка в 2019 году", – рассказал он.

Об исчезновении Асеева в оккупированном Донецке стало известно 7 июня 2017 года. В конце июля того же года боевики "ДНР" подтвердили, что "арестовали" журналиста и открыли против него "уголовное дело" за шпионаж.

17 августа 2018 года в эфир канала "Россия 24" вышла программа, в которой Асеев признается в работе на Главное управление разведки Министерства обороны Украины с позывным Норман. Он заявил, что был в составе батальона "Донбасс", добровольно пошел на сотрудничество с разведкой, а одной из целей якобы был сбор материалов для будущего романа.

22 октября 2019 года появилась информация, что "суд" в ОРДЛО "приговорил" Асеева к 15 годам колонии строгого режима. Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с "приговором" украинскому журналисту.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" проходил 29 декабря в Донецкой области. По данным СБУ, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев, среди которых и Асеев. Украина выдала 124 человека.