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"Бытовые убийства, грабежи, кражи". "Слідство.Інфо" назвало фамилии еще 15 человек, переданных в ОРДЛО в рамках декабрьского обмена

В первом списке "Слідства.Інфо" опубликовало данные 44 человек, которых передали в ОРДЛО и которые связаны с терроризмом и сепаратизмом. Во втором списке – люди, чья связь с войной может вообще не прослеживаться.

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Обмен состоялся 29 декабря
Обмен состоялся 29 декабря
Фото: ЕРА

8 января агентство "Слідство.Інфо" опубликовало список еще 15 человек, которых Украина передала боевикам ОРДЛО 29 декабря 2019 года в ходе обмена на удерживаемых там украинцев.

Агентство отмечает, что речь идет "о тех, кто обвинялся или был осужден за жестокие бытовые убийства, грабежи или кражи".

"В некоторых случаях связь этих людей с терроризмом или сепаратизмом не прослеживается вообще. А тот факт, что они оказались в этом списке, удивляет даже их адвокатов", – подчеркивает "Слідство.Інфо".

По данным агентства, в ОРДЛО передали фигурантов таких дел:

  1. Сергей Шилин – охранник штаба "ДНР", убийство милиционера топором в Маруиполе;
  2. Максим Мысяк – три убийства и покушение на экс-нардепа Игоря Котвицкого;
  3. Денис Шатунов – заказ убийства евромайдановца из Одессы Сергея Ходияка;
  4. Всеволод Подольский – стрельба в метро Киева;
  5. Виктор Немченко – неоднократно судимый, провел в тюрьме 20 лет;
  6. Михаил Титов – убийство и ограбление жителя Волновахи Донецкой области;
  7. Александр Хаверь – разбой;
  8. Николай Тоцин – убийство женщины, которая сдавала ему комнату;
  9. Владимир Конончук – судимый семь раз, последний раз был приговорен за убийство племянницы;
  10. Андрей Дрозд – убийство в Харькове военнослужащего, который был в отпуске;
  11. Геннадий Ольшанский – зарезал соседа в пьяной драке;
  12. Сергей Комраз – попытка провезти наркотики в РФ через автомобильный пункт пропуска;
  13. Эдуард Жовтый – судимый пять раз, последний раз был приговорен за торговлю наркотиками и незаконное обращение с оружием;
  14. Андрей Присяжный – кража телефонных кабелей;
  15. Артур Морозов – судимый семь раз, последний раз был приговорен за кражу детских игрушек.

6 января "Слідство.Інфо" опубликовало первый список из 44 человек, которых Украина передала боевикам ОРДЛО. В этом перечне было 27 граждан Украины, 14 граждан РФ, два гражданина Беларуси и один гражданин Бразилии, которые прямо или опосредованно связаны с российской агрессией против Украины.

29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека, сообщала представительница Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.

Официально Украина не публиковала список лиц, переданных в ОРДЛО в ходе обмена.

Теги: убийство, тюрьма, наркотики, ограбление, приговор, адвокат, ОРДЛО, обмен удерживаемыми лицами
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