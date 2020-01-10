"Бытовые убийства, грабежи, кражи". "Слідство.Інфо" назвало фамилии еще 15 человек, переданных в ОРДЛО в рамках декабрьского обмена

8 января агентство "Слідство.Інфо" опубликовало список еще 15 человек, которых Украина передала боевикам ОРДЛО 29 декабря 2019 года в ходе обмена на удерживаемых там украинцев.
Агентство отмечает, что речь идет "о тех, кто обвинялся или был осужден за жестокие бытовые убийства, грабежи или кражи".
"В некоторых случаях связь этих людей с терроризмом или сепаратизмом не прослеживается вообще. А тот факт, что они оказались в этом списке, удивляет даже их адвокатов", – подчеркивает "Слідство.Інфо".
По данным агентства, в ОРДЛО передали фигурантов таких дел:
6 января "Слідство.Інфо" опубликовало первый список из 44 человек, которых Украина передала боевикам ОРДЛО. В этом перечне было 27 граждан Украины, 14 граждан РФ, два гражданина Беларуси и один гражданин Бразилии, которые прямо или опосредованно связаны с российской агрессией против Украины.
29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека, сообщала представительница Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.
Официально Украина не публиковала список лиц, переданных в ОРДЛО в ходе обмена.