Украинская сторона настаивает, чтобы разведение войск на Донбассе состоялось на четырех участках – СМИ

На переговорах трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе представители Украины и РФ обсуждали восемь возможных участков для разведения войск, но согласовать смогли только один.

Война в Украине началась в 2014 году Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

16 января в Минске во время заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона настаивала, чтобы разведение сил и средств состоялось на четырех участках. Об этом "Громадському" сообщили источники в ТКГ.

Украинская сторона настаивает на разведении в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселицы Второй и в районе пункта пропуска "Гнутово".

Россия настаивает на разведении в районе населенных пунктов Счастье, Веселогоровка, Раскладка, Широкино, вблизи Авдеевки и КПВВ "Гнутово".

В итоге сторонам окончательно удалось договориться лишь о разведении сил у пункта пропуска "Гнутово", сказал источник "Громадського".

Следующая встреча запланирована на 29 января.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны, в частности, договорились согласовать разведение сил и средств на трех участках.