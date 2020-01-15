Зеленский обсудил с Меркель катастрофу в Иране, новые участки разведения на Донбассе и инвестиции в украинскую ГТС

В ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что после заключения договора о транзите газа с РФ следующей задачей является обеспечение увеличения инвестиций в украинскую газотранспортную систему для повышения ее конкурентоспособности.

Меркель выразила Зеленскому соболезнования в связи с катастрофой украинского самолета в Иране Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Канцлер Германии выразила соболезнования в связи с катастрофой украинского самолета в Иране и отметила, что власти страны готовы взаимодействовать ради открытого и беспристрастного расследования катастрофы.

Зеленский рассказал Меркель о работе украинских специалистов в Иране и подчеркнул, что ждет эффективного расследования, привлечения к уголовной ответственности виновных в крушении самолета и компенсаций семьям погибших и компании-перевозчику. Он призвал Германию политически содействовать этому процессу.

Стороны также обсудили заключенные договоренности по транзиту газа через территорию Украины в Европу. Меркель отметила, что следующей задачей является обеспечение увеличения инвестиций в украинскую газотранспортную систему для повышения ее конкурентоспособности.

Кроме того, собеседники говорили о ситуации на Донбассе.

По словам Зеленского, благодаря нормандским переговорам в Париже удалось достичь договоренностей об освобождении части удерживаемых в ОРДЛО украинцев. Он сказал, что сейчас ведется работа над формированием очередных списков на обмен.

"Президент Украины выразил обеспокоенность невыполнением договоренностей по обеспечению реального режима "полной тишины" на Донбассе. По словам главы государства, на следующих консультациях трехсторонней контактной группы в Минске 16 января украинская сторона будет активно работать над продвижением дополнительных мер для полного и всеобъемлющего прекращения огня", – пишет пресс-служба президента Украины.

Зеленский сообщил, что украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств, и подчеркнул, что имеются в виду именно гуманитарные участки.

Он также рассказал, что боевики не допускают представителей Международного комитета Красного Креста к незаконно удерживаемым лицам на не подконтрольных украинскому правительству территориях.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит "Нормандской четверки" через четыре месяца.