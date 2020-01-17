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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе 16 января погиб водитель 72-й ОМБР Химичук

Военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Игорь Химичук был убит во время снайперского обстрела.

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Война на Донбассе началась в 2014 году
Война на Донбассе началась в 2014 году
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Военнослужащий, который погиб в зоне проведения операции объединенных сил 16 января, служил в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев. Об этом сообщил в Fаcebook глава Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.

Старший солдат Игорь Химичук был водителем отдела обеспечения Чудновского районного военного комиссариата Житомирской области. Его допустили к службе в зоне проведения ООС. Военнослужащий погиб в результате снайперского обстрела.

"Родным павшего воина пусть Бог даст сил принять эту тяжелую весть", – написал Бунечко.

https://www.facebook.com/vitaliy.bunechko/posts/172603017443154

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Донбасс, прекращение огня, военнослужащий, война на Донбассе, Виталий Бунечко
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