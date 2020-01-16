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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Офис генпрокурора открыл уголовное производство из-за обстрелов мирного населения в Донецкой области

В сентябре 2019 года четыре человека получили осколочные ранения в результате обстрелов, одному из них ампутировали руку.

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Офис генпрокурора открыл производство из-за обстрела домов мирных жителей
Офис генпрокурора открыл производство из-за обстрела домов мирных жителей
Фото: ЕРА

Офис генпрокурора открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины из-за обстрелов мирного населения в Донецкой области. Об этом 16 января сообщила пресс-служба ведомства.

Производство было открыто на основе анализа доклада Управления верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с соблюдением прав человека в Украине с 16 августа по 15 ноября 2019 года. В сентябре в результате обстрелов трое мужчин получили осколочные ранения во время тушения пожара, одному из них ампутировали руку.

Одна из женщин получила ранения в собственном дворе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Украина, Донецкая область, Донбасс, боевики, прекращение огня, война в Украине, война на Донбассе, уголовное производство, Офис генпрокурора
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