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ВОЙНА В УКРАИНЕ

15 января боевики на Донбассе убили одного украинского военнослужащего – штаб ООС

В течение суток боевики на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня, сообщил штаб операции Объединенных сил.

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Война на Донбассе началась в 2014 году
Война на Донбассе началась в 2014 году
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

15 января боевики на Донбассе убили одного украинского военнослужащего. Об этом сообщила пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

За сутки вооруженные формирования России девять раз нарушили режим прекращения огня.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Также была замечена снайперская активность.

Обстрелы были зафиксированы возле Песок, Васильевки, Авдеевки, Павлополя, Светлодарского Донецкой области, а также Новотошковского и Орехового Луганской области.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/767906477035304

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Луганская область, Донецкая область, Донбасс, снайперы, боевики, Авдеевка, Павлополь, Орехово, Светлодарск, прекращение огня, Новотошковское, война в Украине, война на Донбассе
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