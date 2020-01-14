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ВОЙНА В УКРАИНЕ

14 января боевики на Донбассе ранили двух украинских военнослужащих – штаб ООС

В течение суток боевики на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб операции Объединенных сил.

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Война в Украине началась в 2014 году
Война в Украине началась в 2014 году
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

14 января боевики на Донбассе ранили двух украинских военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

За сутки вооруженные формирования России восемь раз нарушили режим прекращения огня.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/766947260464559

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, агрессия, боевики, артиллерия, прекращение огня, война в Украине, война на Донбассе
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