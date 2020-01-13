Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью изданию "ГОРДОН" высказала мнение, что Европа не собирается снимать санкции с РФ до установления Украиной контроля над границей с Россией на Донбассе, и подчеркнула, что для примирения после войны в Украине могут понадобиться годы.

В Европе понимают, что если с РФ снимут санкции без установления контроля над участком украинско-российской границей на Донбассе, начнется новая вакханалия. Такое мнение в интервью изданию "ГОРДОН" высказала экс-замглавы Министерства иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"Европа не снимет санкций с РФ, пока не будет контроля над украино-российской границей... Они понимают, что как только снимут санкции без установления контроля над границей, начнется новая вакханалия, даже если там каким-то чудом восстановится мир и благодать", – сказала она.

На просьбу журналиста прокомментировать утверждение, что канцлер Германии Ангела Меркель слишком больна, чтобы противостоять кремлевскому влиянию в Европе, Зеркаль ответила: "Нет, Меркель не больна. Относительно недавно я видела ее выступление в Берлине с трибуны в Бундестаге. Она докладывала бюджет, выглядела свеженькой, невзирая ни на что. Мозг ясный, никакого впечатления усталости. Я была удивлена молодостью ее голоса, а еще Меркель очень четко держит аудиторию, управляет залом, она вернулась в форму".

По словам экс-замглавы украинского МИД, в вопросе строительства "Северного потока – 2" Меркель отстаивает исключительно интересы немецкого бизнеса и своей страны.

Зеркаль высказала мнение, что для окончания войны на Донбассе могут понадобиться годы.

"Опыт всех конфликтов в Европе и не только говорит: мирный процесс, который касается reconciliations (примирения. – "ГОРДОН") – это годы, годы и годы… Этот процесс должен быть продуман и спланирован до мельчайших деталей, а также требует выдержки и понимания, что всегда кто-то будет "обижен", – добавила она.

Зеркаль: Если президент Зеленский лично попросит вернуться в МИД? Нет, уже нет. Читайте полный текст интервью

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Экономические санкции в отношении России были введены Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года после аннексии Крыма и начала российской агрессии на Донбассе. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.