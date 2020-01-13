Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Зеркаль: Пока украинская политика – это политика, которая делается между четырьмя или пятью олигархами, она мне не интересна

Экс-замглавы иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью изданию "ГОРДОН" пояснила, почему не хочет идти в Верховную Раду и рассказала, что будет заниматься подготовкой государственников, готовых работать на развитие страны не только в госаппарате, но и в бизнесе.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеркаль: У меня уже был опыт работы в иностранной компании... Королевство маловато
Зеркаль: У меня уже был опыт работы в иностранной компании... Королевство маловато
Фото: Радіо НВ / Facebook

Бывший заместитель иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью изданию "ГОРДОН" заявила, что на данный момент украинская политика ей не интересна.

"Пока украинская политика – это политика, которая делается между четырьмя или пятью олигархами, она мне не интересна. В Раду, говорите? Зачем? Кнопочки нажимать?" – отметила Зеркаль.

Отвечая на вопрос журналиста, получала ли она предложения о работе от иностранных компаний, экс-чиновница ответила: "У меня уже был опыт работы в иностранной компании... Королевство маловато. Где масштабный проект, в чем вызов?"

Зеркаль добавила, что вместе с соратниками создает платформу для развития человеческого капитала, направленную на реальное воплощение идеи социальных лифтов, которые дадут людям возможность наиболее полной реализации их талантов и возможностей.

"Как именно? Путем обучения, повышения возможностей и расширения горизонтов понимания процессов как внешнеполитических, так и узкоспециальных. Нашей целью является подготовка государственников, готовых работать на развитие страны не только в госаппарате, но и в бизнесе... Буду работать с разными людьми, международными организациями и институтами для привлечения их экспертизы в Украину. Что-то вроде Института Аспена, куда отбираются люди с определенными склонностями и им предоставляется возможность развивать свои способности и стать частью определенного комьюнити", – рассказала экс-замглавы МИД Украины.

Зеркаль: Если президент Зеленский лично попросит вернуться в МИД? Нет, уже нет. Читайте полный текст интервью

Зеркаль была заместителем министра иностранных дел Украины с с августа 2014-го. Она написала заявление об уходе с должности 28 ноября 2014 года. Правительство согласовало отставку Зеркаль 4 декабря.

Теги: МИД Украины, Елена Зеркаль, политика
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Фарго". Вышел трейлер четвертого сезона сериала. Видео
  "Фарго". Вышел трейлер четвертого сезона сериала. Видео
Умер режиссер фильмов "Чародеи" и "Приключения Электроника" Бромберг
Умер режиссер фильмов "Чародеи" и "Приключения Электроника" Бромберг
"Их родители сделают все, чтобы никто не узнал правду". Дочь Кафельникова заявила, что знает, кто покалечил модель Пунтус
"Их родители сделают все, чтобы никто не узнал правду". Дочь Кафельникова заявила, что знает, кто покалечил модель Пунтус
  Rare. Гомес выпустила клип. Видео
  Rare. Гомес выпустила клип. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS