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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе погиб украинский военный, еще один пострадал – штаб ООС

В течение суток 9 января на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, рассказали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

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Война в Украине началась в 2014 году
Война в Украине началась в 2014 году
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

9 января в результате обстрелов боевиков один украинский военный погиб, еще один получил ранения. Об этом 10 января проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

В течение суток боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – рассказали в пресс-центре.

В штабе добавили, что с начала суток 10 января боевики один раз открыли огонь по украинским позициям, в результате никто не пострадал.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/762858427540109

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, военные, агрессия, боевики, украинский военный, прекращение огня, война в Украине, ранение, операция Объединенных сил
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