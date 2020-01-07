Боевик на оккупированном Донбассе расстрелял сослуживцев – штаб ООС

Боевик, расстрелявший других боевиков из своей роты на оккупированном Донбассе, находился в состоянии алкогольно-наркотического опьянения, проинформировали в штабе операции Объединенных сил.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

В ночь на 6 января боевик на оккупированном Донбассе расстрелял своих сослуживцев, сообщает 7 января в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Во временно оккупированном населенном пункте Куликово (Донецкая область) произошел инцидент в одном из батальонов 9-й отдельной мотострелковой бригады. В частности, стало известно о том, что один из боевиков подразделения, который нес дежурство на одной из передовых позиций в окопе, находясь в состоянии сильного алкогольно-наркотического угара, расстрелял боевиков из своей роты, находившихся рядом с ним", – сказано в сообщении.

В штабе ООС добавили, что "такую информацию ордовские и российские СМИ никогда не обнародуют или будут фантазировать, как всегда, о разведывательно-диверсионных группах Вооруженных сил Украины или "модного" у них "Правого сектора".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.