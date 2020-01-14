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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Прокуратура передала в суд обвинительный акт по делу о теракте под Волновахой в 2015 году

13 января 2015 года боевики "ДНР" обстреляли украинский блокпост "Бугас" вблизи города Волноваха. Во время обстрела из установки залпового огня "Град" один из снарядов разорвался у рейсового автобуса, пассажиры которого проходили паспортный контроль в пункте пропуска, в результате погибли 12 и были ранены 18 человек. 13 января 2020 года украинская прокуратура направила в суд обвинение против полковника вооруженных сил РФ, подозреваемого в причастности к теракту.

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Инцидент произошел пять лет назад
Инцидент произошел пять лет назад
Фото: ЕРА

Прокуратура передала в суд обвинительный акт по делу об обстреле блокпоста Вооруженных сил Украины под Волновахой Донецкой области в январе 2015 года, в результате которого погибли 12 и получили ранения 18 мирных граждан. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

В ведомстве отметили, что 13 января 2020 года была пятая годовщина теракта.

13 января 2015 года боевики "ДНР" со стороны Докучаевска обстреляли украинский блокпост "Бугас" вблизи города Волноваха. Во время обстрела из установки залпового огня "Град" один из снарядов разорвался у рейсового автобуса, пассажиры которого проходили паспортный контроль в пункте пропуска.

"По версии следствия, террористический акт совершили боевики так называемого "реактивного дивизиона "Ангелы ада" 5-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса "ДНР" под руководством командира-куратора "5-й отдельной мотострелковой бригады 1-го АК "ДНР" полковника вооруженных сил РФ, гражданина этого государства. Досудебное расследование в отношении гражданина РФ остановлено в связи с розыском подозреваемого. Решением суда предоставлено разрешение на его задержание и доставку в суд для решения вопроса о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

В суд направлен обвинительный акт в отношении подозреваемого для специального судебного рассмотрения.

Принимаются меры, направленные на установление всех соучастников преступления и привлечение их к ответственности.

Уголовное производство расследуется по статьям Уголовного кодекса Украины "террористический акт", "создание террористической группы или террористической организации", "планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны" и "нарушение законов и обычаев войны".

В 2017 году в Генпрокуратуре сообщили, что обстрел пассажирского автобуса организовали гражданин РФ полковник Синельников и гражданин Украины Шпаков.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: теракт, Волноваха, расследование, обвинения, война на Донбассе, уголовное производство, обвинительный акт, суд, Офис генпрокурора
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