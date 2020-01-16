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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сутки на Донбассе. Боевики использовали беспилотник, один украинский военный погиб

В течение 15 января боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных из артиллерийских систем, минометов, гранатометов. Противник использовал беспилотник, также присутствовала снайперская активность, проинформировали в штабе операции Объединенных сил.

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В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

15 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, беспилотного летательного аппарата, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, присутствовала снайперская активность", – сказано в сообщении.

Отмечается, что два раза рядом с населенным пунктом Павлополь Донецкой области противник "сбросил с БПЛА шесть гранатометных выстрелов ВОГ-17 калибра 30 мм".

"15 января в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб. С начала этих суток российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь по защитникам Майского [Донецкой области]. За текущие сутки потерь с нашей стороны нет," – добавили в штабе ООС.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/768384203654198

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Донбасс, боевики, беспилотники, украинский военный, прекращение огня, война в Украине, военнослужащий, война на Донбассе, операция Объединенных сил
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