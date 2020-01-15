На Донбассе из-за неосторожного обращения с боеприпасами погиб военнослужащий

По факту гибели военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной мариупольской бригады Виталия Каравана начато служебное расследование.

Ночью 13 января из-за неосторожного обращения с боеприпасами погиб солдат Виталий Караван. Об этом 14 января сообщил пресс-центр 56-й отдельной мотопехотной мариупольской бригады в Facebook.

В бригаде отметили, что по данному факту проводится служебное расследование.

Караван родился в 1993 году в селе Корчик Шепетовского района Хмельницкой области. До службы в ВСУ работал младшим инспектором отдела надзора и безопасности Шепетовской исправительной колонии №98, сообщает "Depo.Донбасс".

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