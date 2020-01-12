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ВОЙНА В УКРАИНЕ

11 января боевики открывали огонь на Донбассе четыре раза – штаб ООС

11 января и с начала суток 12 января потерь среди украинских военнослужащих на Донбассе не было, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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Среди украинских военных потерь не было
Среди украинских военных потерь не было
Фото: EPA

11 января боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих четыре раза. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 12 января.

"Противник обстрелял наши позиции с запрещенного Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

С начала суток 12 января боевики один раз нарушили режим тишины, используя миномет калибра 82 мм.

11 и 12 января потерь со стороны украинских военных не было.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/764739934018625

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Луганская область, Донецкая область, обстрелы, война в Украине, операция Объединенных сил
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