Представитель США в ОБСЕ заявил, что выборы на Донбассе должны быть проведены после вывода оттуда российских войск

Чтобы закончить войну на Донбассе в 2020 году, стороны конфликта должны быть полностью привержены достижению прочного и постоянного прекращения огня, которое основывается на выводе российских войск и военной техники с суверенной украинской территории, заявил представитель США в ОБСЕ Джеймс Гилмор.

Представитель США в ОБСЕ Джеймс Гилмор на совете организации в Вене 16 января призвал Россию к выполнению всех целей, сформулированных на нормандском саммите в Париже в декабре 2019 года. Об этом говорится в стенограмме, обнародованной на сайте миссии США в ОБСЕ.

Чтобы положить конец военному конфликту на Донбассе в 2020 году, обе стороны должны быть полностью привержены достижению прочного и постоянного прекращения огня, которое основывается на выводе российских войск и военной техники с суверенной украинской территории, отметил Гилмор.

"Мы также настоятельно призываем Россию прекратить свою дестабилизирующую практику ускорения выдачи российских паспортов жителям Восточной Украины и требований, чтобы российские граждане получали льготы от донецких и луганских "властей". Эти действия подрывают суверенитет Украины и препятствуют дипломатическим усилиям по созданию уверенности и содействия реинтеграции этих общин в Украину", – сказал дипломат.

Он напомнил о необходимости восстановления украинского контроля над своей границей с Россией.

"Свободные и честные выборы [на Донбассе] должны проходить под украинским контролем и в безопасных условиях, когда российские силы и незаконные вооруженные формирования будут выведены с территории Украины. Однако наблюдатели ОБСЕ документируют неограниченный поток железнодорожных вагонов, грузовиков и военной техники, которые ежедневно проходят из России на контролируемую ею территорию на востоке Украины. Этот неконтролируемый поток персонала и техники является прямым вызовом усилиям", – подчеркнул представитель США.

Он также сказал, что Соединенные Штаты обеспокоены продолжающимися злоупотреблениями в оккупированном Крыму. Гилмор рассказал, что миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине опросила нескольких бывших заключенных из Крыма, которые вернулись в Украину в рамках сентябрьского обмена пленными с Россией.

"Эти мужчины рассказали об ужасных злоупотреблениях, которые включали электрошок, угрозы сексуального насилия, удушья и избиений. Мы опасаемся, что десятки оставшихся украинских политических заключенных, которые содержатся в России, могут подвергаться такому же жестокому обращению. Мы призываем Россию освободить их и вернуть их в дома и семьи", – отметил посол.

Он также напомнил об арестованном российскими властями на аннексированном полуострове Олеге Приходько, "которому предъявлены обвинения в терроризме в отместку за мирное осуществление его права на свободное выражение мнения в знак протеста против российской оккупации".

"США полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды. Мы не признаем и никогда не признаем аннексию Крыма Россией. Мы присоединяемся к нашим европейским и другим партнерам в подтверждении того, что наши санкции в отношении России будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия полностью не выполнит свои минские обязательства. Отдельные санкции, связанные с Крымом, будут действовать до тех пор, пока Россия не вернет Украине полный контроль над полуостровом", – резюмировал представитель США в ОБСЕ.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.