В Крыму проукраинскому активисту Приходько выдвинули новое обвинение – адвокат

К обвинениям в незаконном изготовлении взрывчатых веществ и попытке совершения террористического акта оккупанты добавили арестованному в Крыму проукраинскому активисту Олегу Приходько обвинение в незаконном приобретении или хранении взрывчатых веществ, сообщил адвокат Назим Шейхмамбетов.

Арестованному в аннексированном Крыму проукраинскому активисту Олегу Приходько выдвинули новое обвинение. Об этом 16 января изданию "Крым.Реалии" рассказал адвокат Назим Шейхмамбетов.

"Возбудили еще по одной статье и в одно уголовное дело соединили. По сути, ему добавили еще одну статью", – заявил адвокат.

По его словам, Приходько добавили обвинение по ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) Уголовного кодекса России.