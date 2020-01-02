По "крымским делам" Россия держит за решеткой не менее 89 человек – правозащитники

По данным главы Крымской правозащитной группы Ольги Скрыпник, большинство тех, кто оказался за решеткой после оккупации полуострова, – крымские татары, проходящие по "делу Хизб ут-Тахрир".

Только по "крымским делам" Россия держит за решеткой минимум 89 человек. Об этом телеканалу UATV сообщила 31 декабря председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрыпник.

"Среди них есть и крымские татары, и украинцы. По меньшей мере 65 человек, в основном крымских татар, содержатся по так называемому "делу Хизб ут-Тахрир", их обвиняют по террористическим статьям. Если говорить об украинцах, то среди них, например, активист Олег Приходько, который был задержан в этом году. Также есть так называемые "украинские диверсанты", – сказала она.

Правозащитница подчеркнула, что права содержащихся под стражей крымчан грубо нарушаются.

"Были фальсификации доказательств, они незаконно находятся сейчас за решеткой и должны быть освобождены", – считает Скрыпник.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.