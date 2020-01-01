Представительство президента Украины в Крыму анонсировало появление чат-бота для крымчан

Большинство жителей Крыма обращаются в представительство президента Украины в АРК Крым из-за недостатка информации, отметила зампостпреда Тамила Ташева. По ее словам, им поможет чат-бот.

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым планирует запустить чат-бот для жителей оккупированного полуострова. Об этом 1 января в эфире радио "Крым.Реалии" сообщила заместитель постоянного представителя президента Украины в АРК Тамила Ташева.

"За мной закреплена служба по обращениям граждан. Сейчас мы пытаемся сделать ее более эффективной, чтобы у нас появился модный сейчас чат-бот, к которому любой крымчанин мог бы обратиться и получить базовый ответ. Чаще всего граждане с оккупированных территорий обращаются в представительство, просто потому что не имеют какой-то информации", – сказала она.

По словам Ташевой, "первую волну этих обращений можно было бы снять чат-ботом, потому что это часто задаваемые вопросы".

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. На административной границе с АРК действует контрольно-пропускной режим.