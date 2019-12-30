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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Фигуранту дела "Хизб ут-Тахрир" Умерову, который пережил приступ, не оказывают помощь – адвокат

Если в СИЗО Симферополя фигуранту второго симферопольского дела "Хизб ут-Тахрир" крымскому татарину Шабану Умерову не предоставлять медицинскую помощь, то может появиться риск критического ухудшения его здоровья, заявил адвокат активиста Назим Шейхмамбетов.

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Шейхмамбетов (на фото) сообщил, что Умеров имеет ряд заболеваний
Шейхмамбетов (на фото) сообщил, что Умеров имеет ряд заболеваний
Фото: ru.krymr.com

Фигуранту второго симферопольского дела "Хизб ут-Тахрир", крымскому татарину Шабану Умерову, который 14 декабря пережил серьезный приступ в СИЗО Симферополя, не оказывают медицинскую помощь. Об этом 30 декабря "Крымской солидарности" рассказал его адвокат Назим Шейхмамбетов, сообщается на странице общественной организации в Facebook.

"Сегодня мне удалось увидеться в следственном изоляторе с Шабаном Умеровым. Цель моего визита была в очередной раз узнать, оказывается ли ему медицинская помощь. На данный момент медицинская помощь, с момента моего последнего визита и моих заявлений, ему больше не оказывалась", – рассказал Шейхмамбетов.

Он сообщил, что по делу Умерова была проведена прокурорская проверка. С ним беседовал российский прокурор. Активист рассказал ему о тех проблемах, с которыми он сталкивается в части медицинской помощи.

"Мы надеемся, что в ближайшее время ему будет оказана надлежащая медицинская помощь, поскольку человек уже немолодой, имеет ряд заболеваний. В случае неоказания такой помощи появляется риск какого-то критического ухудшения. Поэтому чтобы этого не допустить, мы со своей стороны обращаемся в соответствующие органы, Умеров тоже на своем уровне обращается за помощью в медсанчасть СИЗО", – рассказал адвокат.

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1018852605148862

Умеров находится под стражей с 27 марта 2019 года.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар. Их задерживают по подозрению в участии в "Хизб ут-Тахрир". Это международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена. В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Теги: Россия, Крым, Украина, Симферополь, СИЗО, правозащитники, крымские татары, аннексия, Хизб ут-Тахрир, Шабан Умеров
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