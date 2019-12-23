Двух фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" этапируют в другие российские СИЗО – адвокат

По данным адвоката Айдера Азаматова, фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" Арсена Джеппарова и Рефата Алимова переводят в другие СИЗО в Ростовской области РФ.

В ноябре суд в РФ отправил фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" в тюрьму Фото: Айдер Азаматов / Facebook

Содержащихся в российских СИЗО фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" Арсена Джеппарова и Рефата Алимова собираются этапировать. Об этом 23 декабря сообщил в Facebook адвокат Айдер Азаматов.

"Сегодня посетил Арсена Джеппарова в СИЗО-1 (Ростовский централ), как раз успел его увидеть до его этапа, который запланирован в 12.00. Он очень торопился, сказал, что ему до 12.00 необходимо собрать вещи, поесть и приготовится к этапу, в противном случае у него будут проблемы с администрацией СИЗО. Учитывая эти обстоятельства, я был вынужден быстро его опросить об условиях содержания, узнать о состоянии здоровья и согласовать позицию по предстоящему судебному разбирательству, на котором будет рассмотрена моя апелляционная жалоба на приговор суда", – написал адвокат.

По его данным, Джеппарова этапируют в СИЗО города Новочеркасск Ростовской области РФ.

"Опросил его по условиям содержания, Арсен жаловался опять на повышенное давление, головные боли. Операцию по удалению "пилом" (жировиков) на его лице, которую обещали провести три месяца назад, сотрудники СИЗО по-прежнему не провели. Арсен сообщил о полном отсутствии медпомощи в СИЗО и об игнорировании его просьб оказать ему медпомощь", – рассказал Азаматов.

Он отметил, что "визуально Арсен похудел, это явно проявляется".

"С его слов, другой фигурант уголовного дела "ялтинской шестерки", Рефат Алимов, подлежит этапированию в СИЗО-2 города Таганрог [Ростовской области]", – проинформировал Азаматов.

12 ноября суд в РФ приговорил фигурантов ялтинского "дела "Хизб ут-Тахрир" Муслима Алиева к 19 годам заключения, Инвера Бекирова – к 18 годам, Эмир-Усеин Куку и Вадим Сирук получили по 12 лет лишения свободы, Алимов – восемь лет, Джеппаров – семь лет.

В связи с этим в МИД Украины выразили протест РФ и призвали мировое сообщество усилить санкционное давление на Россию.

Участники ялтинской ячейки "Хизб ут-Тахрир" были задержаны в феврале – апреле 2016 года. 29 декабря 2017 года стало известно, что Сирука, Куку, Бекирова и Джеппарова этапировали из Симферополя и подвергли издевательствам в СИЗО Краснодара.

"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена.

В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.