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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

При въезде в Крым задерживали пятерых крымских татар, их отпустили после опроса о терроризме

Российские правоохранители задержали на Крымском мосту крымских татар Сабри Селяметова, Османа Хощу, Зекия Куламетова, Рустема Куркчи и Сейдамета Мустафаева, когда они возвращались из Москвы, где проходило судебное заседание по делу первой симферопольской группы "Хизб ут-Тахрир". Их спрашивали об отношении к террористической деятельности и какой ислам они исповедуют, сообщает "Крымская солидарность".

По данным правозащитников, после аннексии Крыма ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась
По данным правозащитников, после аннексии Крыма ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась
Фото: ЕРА

25 декабря при въезде в Крым российские правоохранители задержали пятерых крымских татар – Сабри Селяметова, Османа Хощу, Зекия Куламетова, Рустема Куркчи и Сейдамета Мустафаева. Об этом в Facebook сообщила общественная организация "Крымская солидарность".

"Поступило сообщение о задержании крымских татар, возвращающихся из Москвы, где проходил апелляционный суд на приговор первой симферопольской группы дела "Хизб ут-Тахрир". Задержанные ехали в частном автобусе. При въезде в Крым на Керченском мосту в 22.05 транспорт был остановлен сотрудниками полиции. Они проверили документы у всех находящихся в автобусе. Пятерым после этой процедуры паспорта не были возвращены. От них потребовали пройти опрос. Им были заданы вопросы о том, имеют ли они отношение к террористической деятельности и какой ислам они исповедуют. Вопросы были оформлены в виде анкеты на опросном листе, который задержанным был вручен для заполнения", – говорится в сообщении.

В организации подчеркнули, что задержанные считают инцидент "актом давления в отношении народа с целью воспрепятствования посещениям судебных заседаний в отношении крымских татар, арестованных по политически мотивированным делам".

"После опроса, всех находящихся в автобусе осмотрели через детектор металлоискателя. Также был проведен осмотр транспорта. После этого задержанных отпустили. Сейчас все они возвращаются домой", – добавили в "Крымской солидарности". 

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1014317872269002

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена. В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Теги: Россия, Крым, Украина, полиция, правозащитники, крымские татары, документы, Крымский мост, Хизб ут-Тахрир, Крымская солидарность
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