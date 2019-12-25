Адвокаты фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир" намерены обратиться с жалобой в ООН и ЕСПЧ

Верховный суд России 24 декабря рассмотрел апелляционную жалобу фигурантам первой симферопольской группы по делу "Хизб ут-Тахрир" и принял решение уменьшить сроки для пятерых крымских татар на шесть месяцев. Адвокат Лиля Гемеджи заявила, что сторона защиты не расценивает решение суда как существенное достижение.

Защита фигурантов первой симферопольской группы по делу "Хизб ут-Тахрир", которым Верховный суд РФ 24 декабря уменьшил приговоры на шесть месяцев, намерена обрашаться с жалобой в международные инстанции. Об этом в комментарии "Крым.Реалии" рассказала адвокат Лиля Гемеджи.

"Сторона защиты изложила свои аргументы, почему она считает приговор Северо-Кавказского военного окружного суда Ростова-на-Дону незаконным. Всем нашим подзащитным была снижена мера наказания на полгода, что сторона защиты не расценивает как существенное достижение. После получения приговора на руки, адвокаты будут подавать жалобу в Европейский суд по правам человека", – отметила Гемеджи.

По ее словам, жалобы будут подаваться, в том числе, в комитеты ООН. Гемеджи подчеркнула, что адвокаты хотят доказать невиновность своих подзащитных и нарушения ряда статей Европейской конвенции.

Она высказала мнение, что возможный обмен заключенных между Россией и Украиной может решить вопрос политических преследований только временно.

"Если рассматривать обмен как возможное решение данной проблемы, то для родственников политзаключенных это было бы большим подспорьем, когда семьи могли бы воссоединиться. Но обмен, к большому сожалению, не решает глобально всей проблемы. И после того, как освободят одних, возможно уголовное преследование других активистов", – считает адвокат.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 18 июня приговорил Теймура Абдуллаева к 17 годам тюрьмы, Узеира Абдуллаева – к 13 годам, Рустема Исмаилова – к 14 годам, Айдера Салединова и Эмиля Джемаденова – к 12 годам.

Исмаилову, Абдуллаеву и Джемаденову суд дал на год больше, чем просило обвинение.

Мужчины были задержаны в октябре 2016 года после обысков у них дома. Им предъявили обвинения по ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ за членство в организации "Хизб ут-Тахрир". В декабре 2018 года их этапировали в СИЗО российского Ростова-на-Дону.

"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена. В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.