Умеров: Людей в Крыму обманывали, что открытие моста из РФ решит все их проблемы, как по щучьему велению. Но нет, не получилось

Умеров: Если вместе с Донбассом не обсуждается и Крым, украинская сторона не должна участвовать в таких переговорах вообще Фото: Ильми Умеров / Facebook

Жителей оккупированного Крыма уверяли, что открытие Крымского моста решит все их проблемы, но это оказалось ложью российских оккупантов, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров.

"[Президент РФ Владимир] Путин снова пытается продемонстрировать, что он хозяин положения. Его участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту направлено на привлечение внимание: мол, Путин важнее всех. В то же время в Крыму продолжают нарушаться права человека. И об этом говорим только мы. Российская же пресса практически об этом не рассказывает. А если и рассказывает, то только с одной целью – дискредитировать крымских татар и проукраински настроенных жителей Крыма, представив их "экстремистами" и "террористами". Этих людей очень волнует активность Украины в контексте вопроса деоккупации полуострова. На мой взгляд, если вместе с Донбассом не обсуждается и Крым, украинская сторона не должна участвовать в таких переговорах вообще. Нужно ставить свои условия. И прежде всего – это восстановление территориальной целостности Украины", – подчеркнул Умеров.

Он отметил, что открытие Крымского моста не помогло оккупированному полуострову увеличить туристический поток.

"За последний год количество туристов в Крыму не увеличилось. Даже, несмотря на открытие Крымского моста, их число в 2019-м было значительно меньше, чем в прошлом году. Людей просто обманывали, что открытие этого моста решит все их проблемы, как по щучьему велению. Но нет, не получилось. Те, кто умеют думать, понимают, что заехав в Крым с территории РФ, попадут под санкции и не смогут посещать ЕС и другие страны Запада. Поэтому они не хотят ехать в Крым", – резюмировал Умеров.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Мост через Керченский пролив, соединяющий аннексированный Крым и Краснодарский край России, открыли в мае 2018 года. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности.

Евросоюз 30 июля 2018 года ввел санкции против шести российских компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста. Украина присоединилась к этим ограничительным мерам.

В июне 2019 года Путин заявлял, что железнодорожную часть Крымского моста должны достроить до конца года.

Билеты на поезда, которые будут следовать по Крымскому мосту, начали продавать в ноябре.

23 декабря Путин проехал в кабине машиниста в поезде, который проследовал по Крымскому мосту на открытии железнодорожного движения из России на оккупированный полуостров.