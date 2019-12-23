Чийгоз об участии Путина в открытии Крымского моста: Это жажда доказать свое величие. Экономическое развитие Крыма его не интересует

Чийгоз: В России никогда не было свободы – теперь ее нет и в Крыму Фото: Ахтем Чийгоз / Facebook

Участием в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту президент РФ Владимир Путин пытался лишь доказать свое величие, а экономическое развитие оккупированного украинского полуострова его не интересует. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз.

"Участием в открытии Крымского моста Путин пытается показать своему вата-населению и миру собственное величие. Мол, вернул Крым в какую-то гавань. Он делает это демонстративно, чтобы так оскорбить нас. Это естественное поведение пораженного шизофренией тирана. Мы постоянно, со всех трибун говорили о том, что он должен нести ответственность за свои преступления. И международные суды подтверждали правоту нашей позиции. Помимо этого, мы давали Путину по зубам и с оружием в руках. Но после встречи в нормандском формате он будто стал нашим партнером. Когда это было такое, чтобы мы называли его Владимир Владимирович? С врагом Украины нельзя заключать никаких договоренностей. Это касается в том числе и газовых контрактов", – сказал нардеп.

Он подчеркнул, что российские оккупанты подавляют любое проявление инакомыслия в Крыму.

"В России никогда не было свободы – теперь ее нет и в Крыму. Это самое главное. Потому что так подавляется любое инакомыслие и сопротивление оккупации. А в основе пропаганды Путина – жажда доказать свое величие. Экономическое развитие того же Крыма его не интересует. Даже те, кто предал Украину, понимают, что натворили. И теперь в надежде ждут, что Украина их освободит и поймет. Украина не такая, как Россия. И нам нужно понимать, какие аппетиты у РФ, – если мы им позволим, то Крымом дело не ограничится", – отметил Чийгоз.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Мост через Керченский пролив, соединяющий аннексированный Крым и Краснодарский край России, открыли в мае 2018 года. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности.

Евросоюз 30 июля 2018 года ввел санкции против шести российских компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста. Украина присоединилась к этим ограничительным мерам.

В июне 2019 года Путин заявлял, что железнодорожную часть Крымского моста должны достроить до конца года.

Билеты на поезда, которые будут следовать по Крымскому мосту, начали продавать в ноябре.

23 декабря Путин проехал в кабине машиниста в поезде, который проследовал по Крымскому мосту на открытии железнодорожного движения из России на оккупированный полуостров.