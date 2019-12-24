Верховный суд РФ уменьшил сроки заключения фигурантам первого симферопольского дела "Хизб ут-Тахрир" на полгода

На заседании Верховного суда РФ, где рассматривали апелляцию на приговор фигурантам первой симферопольской группы по делу "Хизб ут-Тахрир", присутствовали международные наблюдатели и украинский консул.

Верховный суд России сегодня рассмотрел апелляционную жалобу фигурантам первой симферопольской группы по делу "Хизб ут-Тахрир" и принял решение уменьшить сроки для пятерых крымских татар на шесть месяцев. Об этом сообщают "Крым. Реалии".

Так, срок заключения для Узеира Абдуллаева уменьшился до 12 лет и шести месяцев, для Рустема Исмаилова – до 13 лет и шести месяцев, для Эмиля Джемаденова – до 11 лет и шести месяцев, для Айдера Салединова – до 11 лет и шести месяцев. Теймур Абдуллаев после пересмотра приговора получил 16 с половиной лет колонии, при этом для него предусмотрен админинистративный надзор сроком на один год и четыре месяца.

На заседании присутствовали международные наблюдатели из Нидерландов, США и Евросоюза, а также консул Украины в России Виктор Пленников.

"Крым. Реалии" отмечают, что в зале суда и на улице присутствовало около 70 человек.

Фигуранты дела участвовали в заседании суда по видеосвязи: из СИЗО Таганрога и Ростова-на-Дону.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 18 июня приговорил Теймура Абдуллаева к 17 годам тюрьмы, Узеира Абдуллаева – к 13 годам, Рустема Исмаилова – к 14 годам, Айдера Салединова и Эмиля Джемаденова – к 12 годам.

Исмаилову, Абдуллаеву и Джемаденову суд дал на год больше, чем просило обвинение.

Мужчины были задержаны в октябре 2016 года после обысков у них дома. Им предъявили обвинения по ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ за членство в организации "Хизб ут-Тахрир". В декабре 2018 года их этапировали в СИЗО российского Ростова-на-Дону.

"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена. В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.