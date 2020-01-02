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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Вопрос притеснения украинской церкви в Крыму необходимо поднять на переговорах в Минске – Епифаний

По словам предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания, ПЦУ обращалась к представителям Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе с просьбой поднять во время переговоров в Минске вопрос преследования украинских верующих на территории аннексированного Россией Крыма.

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Епифаний: Президент даже записал этот вопрос
Епифаний: Президент даже записал этот вопрос
Фото: ЕРА

В Православной церкви Украины считают, что вопрос притеснения украинской церкви в аннексированном Россией Крыму необходимо обсудить на переговорах трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом в интервью "Радіо Свобода" заявил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

"Мы даже обращались к представителям [Украины в ТКГ] в Минске, чтобы они этот вопрос подняли на повестке дня во время переговоров трехсторонней группы", – сказал он.

Епифаний отметил, что ПЦУ обращалась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой отреагировать на притеснения верующих на аннексированном полуострове.

"Во время встречи Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций я этот вопрос поднял, очень остро поднял. Президент даже записал этот вопрос. Также и другие представители церквей и религиозных организаций отмечали, что происходит преследование. Это и протестанты, и другие, и мусульмане даже. Поэтому мы вместе на это указали президенту во время встречи. Также обращаемся и к правительству, и в Верховную Раду, чтобы они должным образом обратили на это внимание", – добавил предстоятель ПЦУ.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар. Их задерживают по подозрению в участии в исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир".

В декабре 2019 года архиепископ Симферопольский и Крымский Православной церкви Украины Климент объявлял голодовку, требуя от Кабинета Министров Украины решить вопрос защиты религиозных свобод на территории оккупированного Россией Крыма.

Теги: Россия, Крым, Украина, преследования, религия, притеснение, митрополит Епифаний, ПЦУ
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