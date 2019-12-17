Архиепископ Климент приостановил голодовку

Архиепископ Симферопольский и Крымский Православной церкви Украины Климент сообщил, что приостановить голодовку его попросил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

Климент: Я пообещал, что я приостановлю голодовку. Но на время Фото: krymr.com

Архиепископ Симферопольский и Крымский Православной церкви Украины Климент (Кущ) сообщил 17 декабря, что приостановил голодовку, которую он объявил, требуя от Кабинета Министров Украины решить вопрос защиты религиозных свобод на территории оккупированного Россией Крыма.

"В воскресенье (15 декабря. – "ГОРДОН") блаженнейший [предстоятель ПЦУ] митрополит Епифаний просил приостановить голодовку. Я не могу пойти против воли блаженнейшего, и я пообещал, что я приостановлю голодовку. Но на время", – сказал он на пресс-конференции в Киеве, сообщает "Крым.Реалии".

Архиепископ отметил, что готов продолжить голодание, если вопрос не будет решен. По его словам, в Кабмине должны представить предложения по защите религиозных общин в Крыму 18 декабря.

"На этой неделе состоялись встречи с министром [по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины] Оксаной Колядой. Она дала определенные поручения профильным министерствам до среды подготовить предложения для того, чтобы до конца недели сформировать соответствующие постановление и распоряжение, которые будут подписаны премьер-министром Украины", – добавил Климент.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

10 декабря 2019 года Климент объявил в Киеве бессрочную голодовку, которую намеревался продолжать до тех пор, пока Кабинет Министров "своими решениями не обеспечит сохранность церковного имущества". Он говорил, что речь идет не только о помещении храма ПЦУ в оккупированном Симферополе, "но и иконах, которые можно отнести сегодня к современному сакральному искусству".

Перед этим он сообщал, что храм ПЦУ в Симферополе обокрали.