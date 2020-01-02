Денисова обратилась к Москальковой, чтобы к арестованному в Крыму Приходько допустили священника

Администрация СИЗО в оккупированном Севастополе в который раз нарушила право арестованного украинского активиста Олега Приходько на свидание со священником, подчеркнула уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова потребовала от российского омбудсмена Татьяны Москальковой обеспечить соблюдение права арестованного в аннексированном Крыму украинского активиста Олега Приходько на свидание со священником.

"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой [с требованием] безотлагательно принять меры для восстановления прав Олега Приходько", – написала она в Telegram 2 января.

Денисова подчеркнула, что администрация СИЗО в оккупированном Севастополе в который раз нарушила право Приходько на общение со священником.

"Нашим согражданином (Приходько. – "ГОРДОН") подано два ходатайства в администрацию пенитенциарного учреждения о допуске к нему священника, но ответа так и не получено. Это является прямым нарушением права заключенного на возможность доступа к квалифицированным представителям любой конфессии, которое закреплено в п. 41, п. 42 минимальных стандартных правил обращения с заключенными от 30.08.1955, одобренных Экономическим и Социальным советом ООН", – сообщила она.

Приходько задержали сотрудники ФСБ в оккупированном Крыму 9 октября, позже его арестовали. 10 октября в его доме был проведен обыск. Ему вменяют сразу две статьи Уголовного кодекса РФ: 205 (подготовка террористического акта) и 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств).

Активист сказал, что далек от всех преступлений, которые ему инкриминируют, и отметил, что только высказывал свое мнение и остается патриотом Украины.

В декабре стало известно, что российская служба по финансовому мониторингу внесла Приходько в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.