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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Денисова обратилась к Москальковой, чтобы к арестованному в Крыму Приходько допустили священника

Администрация СИЗО в оккупированном Севастополе в который раз нарушила право арестованного украинского активиста Олега Приходько на свидание со священником, подчеркнула уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Приходько задержали сотрудники ФСБ в оккупированном Крыму 9 октября
Приходько задержали сотрудники ФСБ в оккупированном Крыму 9 октября
Фото: ru.krymr.com

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова потребовала от российского омбудсмена Татьяны Москальковой обеспечить соблюдение права арестованного в аннексированном Крыму украинского активиста Олега Приходько на свидание со священником.

"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой [с требованием] безотлагательно принять меры для восстановления прав Олега Приходько", – написала она в Telegram 2 января. 

Денисова подчеркнула, что администрация СИЗО в оккупированном Севастополе в который раз нарушила право Приходько на общение со священником. 

"Нашим согражданином (Приходько. – "ГОРДОН") подано два ходатайства в администрацию пенитенциарного учреждения о допуске к нему священника, но ответа так и не получено. Это является прямым нарушением права заключенного на возможность доступа к квалифицированным представителям любой конфессии, которое закреплено в п. 41, п. 42 минимальных стандартных правил обращения с заключенными от 30.08.1955, одобренных Экономическим и Социальным советом ООН", – сообщила она. 

Приходько задержали сотрудники ФСБ в оккупированном Крыму 9 октября, позже его арестовали. 10 октября в его доме был проведен обыск. Ему вменяют сразу две статьи Уголовного кодекса РФ: 205 (подготовка террористического акта) и 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств). 

Активист сказал, что далек от всех преступлений, которые ему инкриминируют, и отметил, что только высказывал свое мнение и остается патриотом Украины.

В декабре стало известно, что российская служба по финансовому мониторингу внесла Приходько в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Севастополь, СИЗО, Людмила Денисова, Татьяна Москалькова, священник, Олег Приходько
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