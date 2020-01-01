В единственной украинской школе в Крыму перестали изучать украинский язык – глава Крымскотатарского ресурсного центра

В 2019 году в аннексированном Россией Крыму не осталось школ с изучением украинского языка и изменился статус 16 школ с изучением крымскотатарского языка, сообщил глава правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев.

В аннексированной Россией Крыму официально зарегистрирована только одна школа с изучением украинского языка – в Феодосии, но по факту там украинский не преподают. Об этом в интервью "Крым.Реалии", которое вышло в эфир 31 декабря, рассказал глава правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев.

"Единственная школа, где изучается украинский язык, работает в Феодосии, но по данным местных жителей, и это неправда, язык там не изучают", – сказал он.

В 2019 году продолжались попытки закрытия крымскотатарских школ, добавил Бариев.

"Только по официальным данным, изменился статус 16 из них: семь школ остались со статусом крымскотатарского языка, пять школ перевели на двуязычное образование, остальные четыре школы стали общеобразовательными", – подчеркнул он.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В марте 2019 года Крымская правозащитная группа сообщала, что в Крыму не осталось ни одной школы с украинским языком обучения. По данным правозащитников, в украинской школе в Феодосии преподавание ведется на русском языке, а украинский оставался как отдельный предмет в некоторых классах.

В августе российское информационное агенство ТАСС утверждало, что украинский язык в школах аннексированного Севастополя начали изучать как факультативный предмет.