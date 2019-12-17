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Монахова: В законе об украинском языке есть моменты, нуждающиеся в конкретизации. Но не бойтесь написать стихотворение с суржиком

Определять, является ли то или иное высказывание искусством либо намеренным унижением украинского языка, будет специальная лингвистическая экспертиза, заявила уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова.

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Монахова: Мы современные люди и понимаем, что в искусстве художнику позволено все
Монахова: Мы современные люди и понимаем, что в искусстве художнику позволено все
Фото: UA: Миколаїв / YouTube

Некоторые моменты в законе об обеспечении функционирования украинского языка как государственного нуждаются в конкретизации, заявила в интервью "Укринформу", опубликованном 16 декабря, уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова.

Отвечая на вопрос, что означает формулировка из закона о "публичном унижении или оскорблении" государственного языка, Монахова сказала: "Я сразу замечу: у нас есть замечательная плеяда писателей-постмодернистов и поэтов-постмодернистов, которые употребляют суржик и даже инвективную лексику как художественный элемент".

"Скажем, если [украинский поэт и писатель] Сергей Жадан пишет стихотворение и там есть нецензурная лексика, он это делает не для того, чтобы оскорбить или унизить государственный язык. Он художник, он так видит. Но другое дело – если к микрофону выходит человек и начинает утверждать, что украинский язык – это никакой не язык, это диалект какого-то другого языка… представляет оценочные суждения, которые оскорбляют украинский язык. В каждом случае должна осуществляться лингвистическая экспертиза", – продолжила языковой омбудсмен.

Она добавила, что "если это касается искусства – это одна история, а если у кого-то есть цель оскорбить чувства людей, которые говорят на украинском языке, и государственный язык вообще, то это совершенно другая история".

Монахова заявила, что для проведения подобных оценок в ее офисе "будет создан юридический отдел и работать лингвисты-эксперты".

"Будет четко прописан алгоритм, критерии, намеренно ли это сделано или это искусство. Очевидно, в законе есть моменты, которые нуждаются в конкретизации. Но не бойтесь, если вы написали стихотворение с суржиком, что вы таким образом нарушили закон… Я бы советовала не паниковать, в конце концов, мы современные люди и понимаем, что в искусстве художнику позволено все", – сказала омбудсмен.

16 июля в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял в конце апреля, что этот закон, по его мнению, приняли "без широкого обсуждения с общественностью". "После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины и в интересах граждан", – сказал тогда Зеленский.

Эксперты по конституционному праву из Венецианской комиссии раскритиковали ряд положений украинского языкового закона. В комиссии отметили, что языковая проблема не должна стать источником межэтнической напряженности в Украине. Как пишет "Европейская правда", рекомендации Венецианской комиссии не имеют юридической силы, однако страны, к которым у нее есть претензии, сталкиваются с международным давлением.

Монахова отметила, что украинское правительство учтет пожелания Венецианской комиссии по закону о государственном языке в дальнейшей законотворческой деятельности.

Теги: Украина, искусство, языковой закон, украинский язык, экспертиза, Татьяна Монахова
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