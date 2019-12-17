Языковой омбудсмен: Нужно создать предпосылки для изучения украинского языка, чтобы до штрафов дело не дошло

Нужно активно работать над популяризацией украинского языка и менять к нему отношение, отметила уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова.

В Украине нужно создать предпосылки для изучения государственного языка, чтобы до штрафов в соответствии с законом о функционировании украинского дело не дошло, заявила в интервью "Укринформу", опубликованном 16 декабря, уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова.

"Мне хочется прежде всего быть адвокатом закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и разъяснить, о чем в нем говорится. Людей запугали, что он страшный, но почитайте закон – там нет ничего страшного. Во-первых, система административной ответственности за нарушение закона отсрочена (система штрафов вступает в силу через шесть месяцев со дня назначения уполномоченного по защите государственного языка. – "ГОРДОН"). Штрафы начнут действовать не завтра, а это значит, что пока они не действуют, мы должны создать условия, чтобы люди захотели выучить украинский язык и нашли, где его можно изучить. Нужно создать все предпосылки для изучения государственного языка, чтобы до штрафов дело не дошло", – сказала Монахова.

Она отметила, что "должны быть организованы бесплатные курсы по изучению государственного языка в тех городах Украины, где их еще нет, и человек, который поставил себе задачу выучить язык, должен получить от государства помощь".

По словам языкового омбудсмена, курсы по изучению украинского языка уже действуют во многих городах, "но это должно быть более системно и доступно".

"Во-вторых, если продолжить тему наказаний, то, на мой взгляд, лучше создать все необходимые предпосылки, чтобы штрафовать никого не пришлось. Впрочем, если жалоба поступила, мы сначала объясняем закон тем, кто его нарушил, а уж когда пожалуются второй раз за год, придется действовать в соответствии с законом. А возможно, вы к тому времени начнете здороваться с клиентами на украинском? И если клиент говорит вам на русском, то и вы можете отвечать ему. Во всем должна быть умеренность, но обязательно должно обеспечиваться верховенство закона. Поэтому наша задача – запустить языковой закон, чтобы он начал действовать и защищать языковые права украинцев", – добавила омбудсмен.

Она подчеркнула, что нужно активно работать над популяризацией украинского языка, менять отношение к государственному языку.

"К сожалению, до сих пор есть множество предубеждений, негативных стереотипов, есть люди, которые не определились, которые говорят: "Какая разница, на каком языке говорить?". Вот мы будем к ним обращаться, поскольку я считаю, что популяризация – это тоже форма защиты", – заявила Монахова.

16 июля в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял в конце апреля, что этот закон, по его мнению, приняли "без широкого обсуждения с общественностью". "После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины и в интересах граждан", – сказал тогда Зеленский.

Эксперты по конституционному праву из Венецианской комиссии раскритиковали ряд положений украинского языкового закона. В комиссии отметили, что языковая проблема не должна стать источником межэтнической напряженности в Украине. Как пишет "Европейская правда", рекомендации Венецианской комиссии не имеют юридической силы, однако страны, к которым у нее есть претензии, сталкиваются с международным давлением.

Монахова отметила, что украинское правительство учтет пожелания Венецианской комиссии по закону о государственном языке в дальнейшей законотворческой деятельности.