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Языковой омбудсмен назвала размер штрафа для чиновников за нарушение закона об украинском языке

Человек, который высказывается публично как чиновник или представитель власти, обязан использовать только украинский язык, отметила уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова. По ее словам, граждане могут пожаловаться на чиновников, нарушающих языковой закон.

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Монахова: Мы обязательно будем вести мониторинг исполнения закона об украинском языке
Монахова: Мы обязательно будем вести мониторинг исполнения закона об украинском языке
Скриншот: Вікна-новини / YouTube

Размер штрафа за нарушение закона о функционировании украинского языка как государственного определен на уровне до 700 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (11 тыс. 900 грн), заявила в интервью "Укринформу", опубликованном 16 декабря, уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова.

"Человек, который публично выступает как чиновник или дает комментарии как представитель власти, обязан использовать государственный язык. Если он нарушает эту норму закона, то на него могут пожаловаться. Мы будем рассматривать жалобу, сначала проводить разъяснительную беседу, а если не поможет – выпишем штраф. Максимальный штраф, как я уже сказала, 700 необлагаемых минимумов", – рассказала Монахова.

По ее словам, на чиновника может никто не пожаловаться, но аналитический отдел в офисе омбудсмена должен вести мониторинг.

"Мы обязательно будем вести работу по мониторингу – насколько закон выполняется, выполняется ли он всеми ветвями власти и государственными учреждениями", – добавила языковой омбудсмен.

16 июля в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял в конце апреля, что этот закон, по его мнению, приняли "без широкого обсуждения с общественностью". "После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины и в интересах граждан", – сказал тогда Зеленский.

Эксперты по конституционному праву из Венецианской комиссии раскритиковали ряд положений украинского языкового закона. В комиссии отметили, что языковая проблема не должна стать источником межэтнической напряженности в Украине. Как пишет "Европейская правда", рекомендации Венецианской комиссии не имеют юридической силы, однако страны, к которым у нее есть претензии, сталкиваются с международным давлением.

Монахова отметила, что украинское правительство учтет пожелания Венецианской комиссии по закону о государственном языке в дальнейшей законотворческой деятельности.

Теги: Украина, языковой закон, украинский язык, штраф, Татьяна Монахова
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