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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Чийгоз заявил, что у Меджлиса пока нет диалога с ОПУ и Зеленским по поводу освобождения удерживаемых в Крыму крымских татар

По словам замглавы Меджлиса крымскотатарского народа, нардепа от "Европейской солидарности" Ахтема Чийгоза, он провел встречу с премьером Алексеем Гончаруком, но глава правительства не имеет отношения к освобождению удерживаемых в аннексированном Крыму лиц. В то же время, по словам Чийгоза, Офис президента и глава государства Владимир Зеленский с Меджлисом не контактируют.

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Чийгоз: Более часа длилась встреча с Гончаруком, и я считаю, что для первого раза она прошла нормально
Чийгоз: Более часа длилась встреча с Гончаруком, и я считаю, что для первого раза она прошла нормально
Фото: radiosvoboda.org

Офис президента Украины и сам глава государства Владимир Зеленский пока не контактировали с Меджлисом крымскотатарского народа по вопросу освобождения крымских татар, незаконно удерживаемых в аннексированном Крыму. Об этом сказал замглавы Меджлиса, нардеп от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз в комментарии "Крым.Реалии" 30 декабря.

"У нас диалога, к сожалению, нет. Но вчера [29 декабря] мы встречались с премьером [Алексеем Гончаруком], мы неплохо пообщались и, к сожалению, премьер, как и мы, не имеет отношения к процессу обмена. Мы обсуждали вопросы в рамках его компетенции. Более часа длилась встреча, и я считаю, что для первого раза она прошла нормально", – сказал Чийгоз. 

Украинский омбудсмен Людмила Денисова 7 ноября заявляла, что Россия преследует 115 человек по ложным и политически мотивированным обвинениям на своей территории и в аннексированном Крыму. Правозащитница Ольга Скрипник сообщала 20 декабря, что только в Крыму по политическим мотивам преследуются 88 человек.

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым сообщило 29 декабря, что жители аннексированного полуострова, которых удерживают на территории полуострова и в РФ, будут включены в список для обмена на следующем этапе освобождения удерживаемых лиц.

31 декабря Зеленский и президент РФ Владимир Путин договорились согласовать новые списки на обмен в начале 2020 года. Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщала, что в них включат украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине. По ее словам, обмен может пройти зимой 2020 года.

Теги: Россия, Крым, Украина, Меджлис, крымские татары, Ахтем Чийгоз, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, Офис президента Украины, обмен удерживаемыми лицами
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